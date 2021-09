Balogh Krisztofer önkívületi állapotba került a Sztárban sztár leszek" színpadán, amikor kiderült, hogy Tóth Gabi magával viszi az élő show-ba.

Sokak szerint a fiatal tehetség túlzásba esett, amikor örömében ugrált és sikoltozott a színpadon. Krisztofer Instagram-oldalán reagált a rosszindulatú megjegyzésekre.

"Nem olvasok kommenteket, mert az én Mesterem, Tóth Gabi ezt feladta leckének, s én minden tanácsát megfogadom. Viszont eljutnak hozzám üzenetben közeli hozzátartozóimtól infók, hogy kommentekben azért kritizálnak, mert örömömben , gyermeki tiszta lelkesedésemben ugráltam, miutàn teljesült életem egyik legnagyobb álma s bejutottam az élő showba!Én ilyen vagyok! Megélem az élet minden pillanatát, mert sosem tudhatjuk, meddig lehetünk ezen a földön! Annyi fájdalmat és negatív hírt lehetett hallani a médiában is az elmúlt években a világunk helyzetéről sajnos rossz dolgokról stb stb... Úgy érzem, pont ez kell ahhoz, hogy végre örömről is halljunk, örömöt is lássunk, boldogságot, jó történetet, ami inspirálja a másikat. Akármennyire is furcsa ez, én igenis a boldogságom úgy élem meg ezután is, ahogy az jön őszintén belőlem. Úgy gondolom, mind a fájdalmat, mind az örömöt őszintén kell megélni. Az én életemben ez így van. Én gyerekkorom óta vártam erre, hála a Jó Istennek s Tóth Gabinak ez az álom valóra vált s ezen áldásokban járhatok. Ha a személyiségem, s az amit magamból adok, nem tetszik, akkor megvan a szabad akarata mindenkinek, hogy azt nézze, amit akar!.Ez vagyok én és hálás vagyok a rengeteg szeretetért, amit kapok az emberek nagyobb részétől! Igenis magamat fogom adni végig ,amíg ebben a műsorban vagyok, úgy élem meg, ahogy a szívem érzi, teljes őszinte megnyilvánulásokkal. Ha sírok, sírok...ha örömömben ugrálok, ugrálok. Ember vagyok. Érző ember. Élek! Nekem jelenleg egy számít hogy tudom, Isten így fogad el engem s így szeret ezzel a személyiséggel ahogy vagyok, s a Mesterem, Tóth Gabi is megerősít afelől, hogy igenis bátran merjem magam megélni ebben a műsorban, magam adni, azt adni, aki vagyok, ahogy az életben is! Jelenleg akitől bármiféle negatív kritikát, beszólást elfogadok, az csak Ő! Mert ő adta ezt a megtiszteltetést, hogy a csapatában lehetek, bevitt az élő showba, mert így érezte. A többi negatív komment, beszólás ezek után lepereg. Erős vagyok, mert erős Isten áll mögöttem, aki erős Mestert adott nekem, aki úgyszintén egy őszintén érző élő lélek, s aki pont ebben erősített meg már most ,a közös munkánk elején! S nekem ez számít! Úgy, hogy végig magam fogom adni" - olvasható Krisztofer bejegyzése.