Ha a szupergazdagok külföldre utaznak, akkor igénybe veszik a magángépeiket, ha viszont belföldön maradnak, akkor erre is van megoldás, és még az utazás kényelméről sem kell lemondaniuk. A dúsgazdag vásárlók privát vasúti kocsikon élvezhetik az utazást, hiszen ezek sokkal nagyobbak, mint a magánkabinok, itt a teljes kocsi kényelmét élvezhetik azok, akik ezt az utazási módot választják. A kocsi lehet egy luxusvonat része is, vagy egy teljesen önálló egységként is funkcionálhat, amelyben a luxust és a kényelmet kimaxolhatja az, aki így utazik - írja a MoneyWise.com.

A mesés gazdagság olyan szabadságot ad, amely egy különleges otthon megteremtésére is lehetőséget biztosít, mint például a Floridában lévő Boca Raton-i 29,95 millió dolláros kúria, amelynek szobáit a Star Treck és a Call of Duty ihlette. Amellett, hogy a dizájn nem mindennapi látványt nyújt, azért a luxusról sem feledkeztek meg. Van itt minden, ami egy ilyen óriási házba kell: bárpult, mozi- és játékterem is. Ez a ház nem csak a páratlan dizájn miatt hasonlít egy űrhajóra, hanem méretei miatt is – ugyanis összesen 2500 négyzetmétert foglal el.

Bill Gates 1994-ben megvásárolta Leonardo da Vinci leicesteri kódexét, melyet az itáliai polihisztor saját kezével írt 1506 és 1510 között. Miután Bill Gates 30 millió dollárért ( körülbelül 7,8 milliárd forint) megvette a füzetet, majd be is szkennelte azt, a Windows 95-höz készített egy képernyővédőt is, amit bárki ingyenesen használhatott. A kódex azonban nem volt túl közkedvelt képernyőkímélő akkoriban.

De nemcsak Bill Gates az, aki szereti nem mindennapi dolgokra szórni a pénzét. Nicolas Cage kastélyok, villák, magánszigetek sokaságát vásárolta már meg karrierje során. Ami a legfölöslegesebb vagyontárgyák közé sorolható, az a 2007-ben megvásárolt T-Rex koponya, ami 276 ezer dollárba került (mai árfolyamon kb. 70 millió forint). Ám nem sokkal a vásárlást követően kiderült, hogy a koponyát Mongóliából lopták el, a színésznek pedig így vissza kellett adnia a régészeti leletet az ázsiai országnak.

Szellemvárost vásárolt magának egy dúsgazdag férfi az Amerikai Egyesült Államokban

2018-ban Brent Underwood és egy barátja, Jon Bier megvásárolták Cerro Gordo városát, amely egy szellemváros volt Kaliforniában. Régen ez a hely bányavárosként működött, körülbelül 4000 ember élt itt. Nagyjából 17 millió dollár értékű ezüstöt bányásztak ki a korszak során ( ez ma 500 millió dollárt érne). Amikor ezeket a bányákat létrehozták a városban, egyre többen hagyták el a lakhelyüket. Az utóbbi években híre ment a városnak, és egyre több turista látogat el ide.