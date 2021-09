A korábbi Baby Sisters bombázója immár 17 éve él együtt a szerelmével, ám csak most jutottak el oda, hogy gyereket vállaljanak.

"Mindig azt gondoltam, hogy lesz gyerekem. Aztán 35 évesen jött a megvilágosodás, hogy mennyire patriarchális a világ, mennyire elnyomja a nőket. 35 és 40 között annyi minden történt – menekültválság, #me too mozgalom –, hogy úgy véltem: talán jobb is, hogy nem született gyerekem. Aztán iszonyatos űrt éreztem – és a vágyat, hogy de jó lenne valakit annyira szeretni, hogy meg is halnék érte. Szorított az idő, rengeteg vizsgálaton estem át. A lombikig nem jutottunk el; kiderült, hogy pajzsmirigy-alulműködésem van. Rendbe hoztak, a Jóisten homlokon csókolt, és megszületett Ava Charlotte. André a pandémia alatt végig ott volt velünk, mindketten jelen voltunk a kisbabánk életében. Nagyon szoros kapcsolat alakult ki hármunk között" – árulja el a HOT!-ban a 43 éves, Norvégiában élő énekesnő, aki többek között arról is mesél a magazinban, milyen az élet Skandináviában, hiányzik-e neki Budapest, illetve, hogy miért költözött el Magyarországról. A HOT!-ot digitális formában is megtaláljátok, a digitalstand.hu/hot oldalon!