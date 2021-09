Az otthon végzett házimunkák szimpátia-listáján talán az ablaktisztítás áll az utolsó helyen, nem véletlenül, hiszen magasan is van, és ha nem vagyunk elég ügyesek, foltos is marad. Szerencsére ma már az otthoni ablaktisztítást, irodaépületek és középületek ablaktisztítását is profikra bízhatjuk, és így nem csak az eredmény lesz szép, hanem a környezetet is óvjuk.