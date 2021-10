Khloe Kardashiant sokszor érte kritika azért, mert közzétett fotói túlságosan is átszerkesztettek. Sokan úgy vélik, hogy a felvételeken a sztár arca köszönőviszonyban sincsen az eredetivel, nem egyszer le is leplezték. Arról azonban nem szól a fáma, hogy a testével is ugyanez-e a helyzet, hiszen legutóbbi képén brutálisan kockás hasat villantot egy igen aprócska bikiniben.