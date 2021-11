A fűző ezen a képzeletbeli listán az első helyén végzett. A fűző az ókorban jelent meg először, ezt követően a 13. században is használták, viszont kiemelkedő népszerűségét a 19. századnak köszönheti. Enyhébb alakformáló változatait mai napig sokan használják. Ezek a szoros darabok fájdalommal, emésztési problémákkal járhatnak, de légzési zavart is okozhatnak, nem beszélve a belső vérzésekről és szervi károsodásokról.

A férfiak sem maradtak ki a gyilkos divattrendekből, hiszen a magas nyakú gallért a 19. században kizárólag a férfiak viselték. A kornak hűen a férfiak így ellenállhatatlanabbaknak tűntek és nagyobb szexuális potenciált hordoztak magukban. A fehér gallér az erős férfinyak szimbóluma volt. Ezt a fehér színű kiegészítőt az inghez erősítették, viszont a férfiak közül sokan nem tudtak tőle megszabadulni elalvás előtt, egy-egy átmulatott éjszaka után. Sokszor az ittas férfi feje előrebukott, a keményített gallér pedig elállta a levegő szabad áramlásának útját. A fulladáson kívül még tályog is keletkezhetett az agyban, mivel a részeg agya nem kapott megfelelő oxigént.

A merevítős abroncsszoknyák a 16. században jelentek meg először, de az 1800-as években lettek népszerűek. A nők egy fémből, fából vagy állati csontokból készült széles kalitkára hasonlító szerkezetet vettek magukra. Ez a trend igencsak kényelmetlennek bizonyult, hiszen a hölgyek gyakran elestek, viszont felkelni már nem tudtak egyedül, nemegyszer pedig halálos balesettel járt, hiszen a ruha hozzáért a gyertyához, és lángra kapott, így többen meg is haltak.

A rizsporos paróka amolyan hajpótlékként a 18. századra terjedt el. Ezeket a parókákat nem volt egyszerű felhelyezni, és sokszor órákig bíbelődtek velük, így a király kénytelen volt ülve aludni, ha nem akarta, hogy másnap reggel ismét sok ideje elmenjen a felhelyezéssel.

Hogy mi is volt a gond ezzel parókával?

A hiányos higiéniai körülményeknek köszönhetően a parókába nem szívesen fogadott lakók költöztek be. A póthajakat állandóan illatosították, rizsporozták, de nem mosták őket, úgyhogy nem meglepő, hogy olyan paraziták melegágya lett, mint a tetvek, lepkék; néha még egereké is.

A századfordulón a tükörfényes és makulátlan cipő volt a divat. Egy jó pasztával már az agyonhasznált lábbelit is újjá lehetett varázsolni. Több erre alkalmas termék tartalmazott mérgező kémiai vegyszereket, amelyekben volt nitrobenzol. Ez azt jelentette, hogy bőrrel érintkezve és a gőzeit belélegezve is mérgező, amelynek következtében leginkább a fejfájás és a hányinger tünetei jelentkeztek. Abban az esetben, ha a mérgezés erősebb, látási zavarok is felléphettek, súlyosabb esetben halált is okozhatott.

