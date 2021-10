Az Althorp-ház ajtaja minden nyáron nyitva áll az érdeklődők előtt, de videóban is megcsodálhatjuk az igencsak impozáns épületet. A meseszép ház Northamptontól északnyugatra található, és 1058 óta a Spencer család birtokolja. Nem mindennapi történeteket őriznek a kastély falai, hiszen Diana és Károly itt találkoztak először, amikor Diana testvére, Sarah Spencer bemutatta őket egymásnak.

Az ingatlant Diana bátyja, Charles 9. Earl Spencer örökölte meg, aki még ma is itt él. A ház 10 ezer négyzetméteres, és 90 szoba található benne, amelyből 31 hálószoba.

Diana hercegné John Spencer (Althorp vikomtja) és Frances Spencer lánya volt, szülei viszont 1969-ben elváltak. Apjuk grófi címet örökölt és a családját az Althorp-házba költöztette, 1976-ban pedig feleségül vette Dartmouth grófnőjét - írja a Travelo.

A birtok híres lakói közt tudhatja Georgina Spencert, Devonshire hercegnőjét, akit Keira Knightley alakított a 2008-as A hercegnő című filmben.

Az Althorp ház vendégei voltak többek közt Nelson Mandela, MihailGorbacsov, Winston Churchill és a királyi család többi tagja is.

Az Althorp házban 2014-ig egy, Diana tárgyaiból álló kiállítást is megtekinthetnek az oda látogatók, ahol a hercegné esküvői ruhája is helyet kapott. A birtokon található tó szigetén helyezték Diana hercegnét örök nyugalomra. A Spencer család 36 tölgyfát is ültetett a területre, jelképezve ezzel Diana életéveit.