Hétről hétre izgatottan várják a nézők, vajon milyen szettben áll a Dancing with the Stars színpadára Kiss Ramóna. Ezúttal a stylistok fehérbe bújtatták a műsorvezetőt.

Ramóna ruhája már az előző két show-ban is megosztotta az embereket, és vélhetően nem lesz ez másképpen most se. Mutatjuk, mit viselt két héttel ezelőtt, és azt is, hogy milyen csípőig felsliccelt szettbe bújt az elmúlt héten.

Az alábbi videóban nem csak Rami ruháját, de a versenyben lévő 10 páros fellépőszettjét is megcsodálhatod.

