Vasárnap este a Sztárba sztár leszek! második élő adásában is lenyűgöző produkciókat láthattak a nézők, ám valakinek most is távoznia kellett.

Az est győztese Pál-Baláž Karmen lett, aki Adel bőrébe bújt. A fiatal énekesnőnek nem volt egyszerű dolga, a hét elején még beteg volt, nagy fájdalmakkal énekelte el a nehéz dalt.

A nézők szavazati alapján Krizsán Lili és Urbán Edina került a veszélyzónába. Edina produkciójával a zsűri nagyon elégedett volt, magas pontszámot kapott, ellenben Lili viszont kemény kritikákat. Bebe Rexha Say My Name című számát adta elő, ami Majka szerint csomó helyen hamis volt, és a koreográfiát sem tudta normálisan megcsinálni. Lili a produkció után összeomlott. Babett próbálta vigasztalni, ám a lány láthatóan feladta. Nem is lepődött meg, amikor kiderült, hogy Urbán Edina lett a továbbjutó.