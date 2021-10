Borbély Alexandra és Nagy Ervin már régóta készültek a nagy napra, de a koronavírus-járvány miatt többször is el kellett halasztaniuk esküvőjüket. Idén augusztusban azonban a legnagyobb titokban egybekelt az álompár, színészek, művészek mulattak velük hajnalig.

A friss házaspár most a mézesheteit tölti Mallorcán, a spanyol paradicsomban. Mivel mindketten nagyon elfoglaltak, így eddig nem volt idejük elutazni a nászútra, most azonban mindent bepótolnak. A pár általában féltve őrzi magánéletét, Alexandra most mégis egy meghitt, összebújós képet posztolt Instagram-oldalára, melyen tökéletesen látszik, hogy tökéletes az összhang a szerelmesek között.

