A vendégekenek köszönhetően több felvétel is kiszivárgott az esküvőről, és most egy névtelenséget kérő ismerős is elárult pár dolgot a színészpár nagy napjáról.

"Több mint százan vettek részt az esküvőn, ott volt Csányi Sándor, Trokán Nóra és Eke angéla is, mint koszorúslány. Alexandra gyönyörű volt a hófehér, csipkével díszített, vállát szabadon hagyó ruhájában és Ervin sem feketét viselt, hanem egy sötétkék nadrág-világoskék zakó összeállítást. Gyönyörűek voltak együtt, látszott, hogy nagyon boldogok, meg is hatódtak, amikor a Katona József Színház színészei a Belmondo Mikor című szerelmes dalát élőben énekelték nekik" - mondta a barát.

Azt Alexandra már korában elárulta, hogy az édesapja hozza a pálinkát Szlovákiából, a ceremóniamester pedig közös barátjuk, Ódor Kristóf lesz. Alexandra csodás menyasszonyi ruháját Benes Anita tervezte.