Skrapits Erik utolsóként csatlakozott annak idején a No Thanx zenekarhoz. Bár akkoriban nagyon népszerűek voltak, a frontember végül kiszállt a buliból, manapság pedig Ausztriában él családjával.

Skrapits Erik szívesen gondol vissza azokra az időkre, amikor nagyon sikeres lett a No Thanx zenekar. Rengeteg fellépésük volt, sokan imádták őket és az első lemezük aranylemez lett. Élveztek a hírnevet, a bulikat, azonban idővel a produkció elkezdett hanyatlani és Erik kilépett az együttesből. Később az X-Faktorral is próbálkozott, nem túl nagy sikerrel. Az egykori tinisztár jelenleg Ausztriában él családjával és postásként dolgozik.

Amikor Budapesten éltem, akkor marketingvezető voltam. Aztán megnősültem, meg jöttek a gyerekek és úgy voltunk vele, hogy gyereket nevelni nem szeretnénk Pesten, így visszaköltöztünk Szentpéterfára. Ha itt élsz az osztrák határ mellett, adja magát a dolog, hogy Ausztriában mégiscsak jobb dolgozni. Egy csomó dolgot kipróbáltam. A munka soha számomra sem volt szégyen. Voltam McDonald's-ban, a DHL-nél, voltam Sparban. Most pont ezt csinálom és szeretem. A postásmunka mellet egy vállalkozásom is van, hétvégenként fellépések, szóval szeretek több lábon állni"

- mesélte Erik az ugytudjuk.hu oldalnak, aki továbbra is dolgozik saját dalokon, csak már nem a bandával jár fellépésekre, hanem a családjával. Mindig is az volt az álma, hogy harminc éves kora előtt édesapa legyen és hogy a gyermekei lássák őt a színpadon énekelni. Szerencsére mindkét álma valóra vált, bár a kisebbik egyelőre csak jókat alszik a fellépések alatt.