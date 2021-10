"Rengeteg helyen látom, hogy bántjátok amiatt, hogy miért ilyen dalokat választott nekem. (...) Ne okoljátok kérlek...

Babszi végig mellettem volt mindenben... támogatott, együtt sírtunk és örültünk... ha az éjszaka közepén volt rá szükségem, akkor az éjszaka közepén hívhattam és addig beszéltünk, amíg meg nem nyugodtam, ha épp olyan volt...

Amit ti nem láttatok, a reklám alatt VÉGIG MELLETTEM VOLT, FOGTA A KEZEM ÉS PRÓBÁLT MEGNYUGTATNI... másnap hívott telefonon, hogy hogy vagyok... és elmondta, hogy ez a kezdet és ő végig itt volt, van és lesz is mellettem ugyanúgy megyünk előre és higgyem el , hogy nem lesz megállás...

Könyvet tudnék írni arról, hogy mi mindenben segített ő nekem a kezdetektől a mai napig... ha ő nincs, most én sem biztos, hogy itt lennék... sőt lehetséges, hogy egy kórházi ágyon feküdnék most... erről ő tud meg én... Kirángatott valami olyanból, ami az életem végét is jelenthette volna...

Örökké hálás leszek neki mindenért, és ha picit is szerettek nem bántjátok, mert azzal engem ugyanúgy bántotok...

SZERETLEK @kollobabett! Millió puszi mindenkinek... Ne bántsuk egymást!" - írta Lili egy közös fotóhoz, amit a közösségi oldalán mutatott meg követőinek.