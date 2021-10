A koronavírus miatt Siew Heng Boon is otthon töltötte a legtöbb idejét. Ez idő alatt továbbfejlesztette a zselétortáit, amiket már korábban is készített. Elhatározta, hogy megtanul különféle állatokat és karaktereket létrehozni. A művész az alkotásai elkészítéséhez tengeri moszat zselét használ. Az eljárás, amit ő fejlesztett ki, elképesztő türelmet és elszántságot igényel. A formákat egyetlen tű segítségével fecskendezi a zselébe, és a kialakításukhoz szükséges püréket és folyadékokat is maga készíti. Az aprólékos részletek miatt egy zselétorta készítése akár 9 óráig is tarthat.

Siew tortái elképesztően népszerűek, Siew már létrehozta saját, Jelly Alchemy nevű Youtube-csatornáját is, amit egyre többen követnek. Online tanfolyamokat is tart, ahol bárki elsajátíthatja a zselétorták elkészítését.

