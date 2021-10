Több nem várt fordulat is volt az énekes-dalszerző életében, míg elérte karrierjének ezen állomását. Berkes Olivér most egy lélegzetelállító videóklipben mesél erről. A premierek sora nem áll meg a felvétel és videó bemutatásánál, hiszen Olivér Az igazi életemmel élőben is debütál a megjelenést követően.