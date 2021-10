Ördög Nóra szívesen nosztalgiázik és oszt meg magáról régi képeket. Nánási Pállal közös TikTok csatornájukon egy különleges felvételt is megosztott 1994-ből.

Ördög Nóra már fiatal lányként is szeretett szerepelni. Ezt igazolja az a különleges videó, melyet a műsorvezető megosztott férjével közös TikTok csatornájukon. A felvételen a 13 éves Nóri egy színházi szereplés kapcsán ad éppen interjút a helyi tévének. A fiatal lánynak már akkor is nagyon jól állt a kamera, érdekes megfigyelni, hogy már akkor is magabiztosan és lelkesen beszélt a mikrofonba.

Nóri nagyon szeret nosztalgiázni, legutóbb egy tinédzserkori fotót posztolt magáról. Már 16 évesen is gyönyörű volt, és a kép tanúsága szerint körülrajongták a fiúk.