Görgényi Fruzsina ritkán ugyan, de szokott dögös képeket is megosztani magáról. Legutóbb erre a nyáron volt példa, amikor a dekoltázsával varázsolta el a követőit. Most pedig még egy annál is szexibb fotóval varázsolta el a követőit, ugyanis egy vadítóan piros ruhában mutatta meg idomait, de ennél még szexibb képeket is ígért a rajongóinak, ugyanis 32. születésnapja alkalmából egy fotózáson vett részt. "Szülinapi fotózásom! Szuper szexi lesz a végeredmény" - írta.