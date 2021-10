Yvonne Dederick lánya, a Survivorból is ismert Catherine a minap Tel Avivban készült felvételt osztott meg a közösségi oldalán, amelyen megmutatta, hogyan twerkel. Ezúttal egy szexi fotón pózol.

Catherine, akit a rajongók Mardoll néven ismernek, rapperként építi karrierjét, és többször is megosztott már bevállalós felvételeket magáról. Láthattuk őt a Survivorben is, ahol vidám, kedves személyiségével belopta magát a játékostársai és a nézők szívébe is.