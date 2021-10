Tűzpiros bikiniben pózol legújabb Insta-fotóján Curtis volt kedvese, Krisztike, amitől teljesne odavannak a követői.

A fiatal nőről még a nyáron állították, hogy nem engedi, hogy Curtissel közös gyermekük találkozzon a zenész új barátnőjével,ő azonban cáfolta ezt. "Olyanokat írnak, hogy én nem engedem, hogy a gyerekem apjának a mostani párja találkozzon a gyerekkel, vagy részt vegyen bármilyen családi eseményen? Szeretném nektek megsúgni, hogy én voltam az, aki mondta Attinak, hogyha szeretné, hogy a párja megismerje - hónapokkal ezelőtt, nem most, hónapokkal ezelőtt - a gyerekünket, akkor előtte szeretném én megismerni, ami azt gondolom, hogy teljesen normális. Minden normális szülő tudni szeretné azt, hogy hová vagy kihez engedi a gyerekét. Be is mutatta nekem, azóta normális, emberi viszonyt ápolok Judyval" - nyilatkozta többek között akkoriban.