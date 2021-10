Az egész országot megrázta Kandech Evelyne, a Megasztár 1-ben feltűnt énekesnő halálának híre. Előkerült egy vele készült utolsó interjú is, amelyben - évekkel ezelőtt - nehézségeiről vallott.

Egyik utolsó interjújában, amire a Blikk bukkant rá, mesélt az életéről és arról az időszakról, amikor még nem találta a helyét a világban, de azt is elmondta, azóta sok fellépése van. Korábban azonban sok mélypontja volt, és sokszor nyúlt a pohárhoz.

"Nagyon sokat piáztam, önpusztító életet éltem, nem találtam a helyemet" - nyilatozta. "Később magamon is éreztem, hogy már vállalhatatan volt, anyukámon is éreztem, hogy meg van vadulva, nem akartam csalódást okozni neki" - tette hozzá és azt is, hogy az alkohollal való problémáját pont időben sikerült "elkapnia"

A beszélgetést itt nézheted meg.

A 31 éves Evelyne halának hírét először Tóth Vera osztotta meg, később az is kiderült, hogy az énekesnő régóta beteg volt.