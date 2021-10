Zsuzsa a szerelemről egy nagyon fontos dolgot osztott meg a nézőkkel. A Dancing with the Starsban is szereplő műsorvezető korábban azt gondolta, hogy mindent meg lehet oldani egyedül, de szerinte fontos, hogy legyünk nyitottak a boldogságra, hiszen a szerelem bárhonnan belecsöppenhet az életünkbe.

„Egészen más az élet, hogyha valakit szeretnek, hogyha szeretve vagy. - mondta Demcsák Zsuzsa a Life Tv-n vasárnap adásba kerülő Frizbiben.

"Ő soha nem látott engem másnak. Feszültség azért nincs bennünk, mert nem tudom, hogyan került belé annyi türelem, elfogadás, mint ami benne van, de megvan benne, és azt hiszem, hogy hozzám kell is (...) Az, amit mi ketten élünk, az egy csoda. Az nem létezett az én fejemben pár évvel ezelőtt. Én vagyok a világ legszerencsésebb embere, hogy megélhetem, hogy ő van"

-mondta a műsorvezető férjéről, Krishanról.

Az adásból az is kiderült, hogy a gyönyörű műsorvezető csak harmadszorra mondott igent a DwtS felkérésére, és táncpartnerével napi négy órát gyakorolt. Mint kiderült, Zsuzsa egy hónappal később kezdte a felkészülést a Farm forgatása miatt, így hétvégente is próbáltak.