Sok textíliánk van, melyeket otthon nem könnyű és nem is érdemes tisztítani. A függönyök és a szőnyegek esetében már méretüknél fogva is azt javasolják, hogy professzionális tisztítóhoz kerüljenek, hisz méretük miatt még nagyobb odafigyelést igényelnek, de a bőr és a speciális szövetek tisztítását is mindenképpen bízzuk szakemberre.

A TV2 Több mint testőr adásában azt is megtudhatjuk, hogy ebben a vírusokkal terhelt időszakban egyre nagyobb szerepet kapott la higiéniai tisztítás, melynek két fő eleme van: a fertőtlenítőszerek használata és a magasabb hőfok. Ez is a tisztító mellett szól.