Liptai Claudia szinte sosem beszél gyerekkoráról, most azonban hosszú interjút adott, amiben őszintén vall elvesztett szeretteiről, édesanyjával való szoros kötelékéről.

Liptai Claudia élete legnehezebb időszakáról vallott, többek között arról, hogy miért élte meg annyira nehezen édesanyja elvesztését, és miért fáj rágondolni mind a mai napig:

"Huszonnyolc éves koromig vele éltem, kisebb-nagyobb elköltözésekkel. Hasonlóak voltunk. Biztosan a gyatra gyerekkorom következménye is, hogy anyukámmal egészen különös szövetségben léteztünk. A mai napig hihetetlenül fájdalmas arra gondolni, hogy még mindig élhetne, 76 éves lenne most. Figyelem a barátnőim anyukáit, akik ilyen korúak és jól vannak, az enyém pedig már 11 éve nem él. Rajongott Pankáért, Marcit sajnos már nem is láthatta" - szemlézte a Blikk Claudia szavait.

Anyukája kapcsán megemlékezik arról, miért is lett belőle Claudia. Elmeséli, hogy édesanyja kedvenc színésznője és egyben ideálja Claudia Cardinale volt, a másik pedig Pécsi Ildikó, különösen Noémi szerepében az Aranyember című filmben. E két név között vacillált, a szülőágyon azonban csak a Claudia jutott eszébe. "Aminek nagyon örülök, mert szerintem sokkal inkább vagyok Claudiás, mint Noémis" - teszi hozzá a műsorvezető.

Hasonlóan szoros kötelék alakult ki közte és lánya, Panka között, mint ami egykoron Claudia és édesanyja közt volt. "Örülök, hogy neki sokkal jobb minőségű élete van, mint amiben nekem volt részem gyerekként. Az persze, kérdés, mi az áldás, mi az átok. Lehet, hogy nekem éppen hasznosak voltak a nehezített körülmények, mert azokból nagyobb erővel lehet kitörni?"

Miközben lányával szigorúbb, fiával kapcsolatban, Marcinál bármennyire is szeretné, nem tudja követni a kissé poroszos mentalitást. "Negyvenhárom évesen szültem egy második gyereket, és amikor kiszámolom, hogy úristen, hány éves leszek amikor ő... talán már nem is leszek. De erre inkább ne is gondoljunk."