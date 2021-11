Eric Clapton sokáig nem tudta feldolgozni kisfiának, Conornak az elvesztését. A világsztár gyermeke harminc évvel ezelőtt kizuhant egy New York-i apartman 53. emeletének ablakából. A kisfiú édesanyja Conorral együtt otthon volt, mikor ez a tragikus baleset történt. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, míg végül arra a megállapításra jutottak, hogy senki sem vonható felelősségre a kisfiú haláláért. Conor édesanyja a tragikus pillanatban egyszerűen nem figyelt kisfiára, így történhetett, hogy a gyermek a felügyelet híján a mélybe zuhant. Eric Clapton még hónapokig nem heverte ki a tragédiát, és egyik interjúban azt nyilatkozta, hogy a mai napig nem tudott túljutni kisfia elvesztésén.

Nena, akit a "99 Luftballoons" énekesnőjeként ismerhettünk meg, 1989-ben elveszítette 11 hónapos kisfiát, Christopher Danielt. A kisfiú egy orvosi műhiba miatt súlyos oxigénhiánnyal született, Nena pedig majdnem meghalt a szülés során. Az énekesnő sosem tudta magát túltenni a történteken, de ennek ellenére három évvel később párjával mégis újra belevágtak a családalapításba. Nena egészséges ikreknek adott életet; mindeközben elvált korábbi férjétől, a színész Benedict Freitagtól, és Philip Palmmal jött össze, akitől még két gyermeke született.

Rob Delaney, aki a Catastrophe és Deadpool 2 színésze, 2018-ban veszítette el két és fél éves kisfiát, akinek a halálát agydaganat okozta. Delaney, aki három másik fiú édesapja, azóta nyíltan gyászolja kisfiát, akinek a halálával nem igazán tud megbékélni. A színész azt nyilatkozta, hogy sokat gondol a halálra, de ez mára inkább megnyugtató érzésekkel tölti el őt, hiszen míg korábban félt a haláltól, addig ez mára teljesen megváltozott benne. Legkisebb fia, Henry az édesapja 41. születésnapján halt meg.

"Nem tudom, hová ment Henry, vagy mi történt vele, amikor meghalt, de tudom, hogy mindezt megtudom, amikor meghalok és megtapasztalhatom azt, amit Henry is megtapasztalt és ez csodálatos."

Marie Osmond, amerikai énekesnő fia, Michael Blosil, 18 éves korában lett öngyilkos. A fiatal fiú egy 15. emeleti lakás ablakából ugrott ki. Michael azonnal szörnyethalt, de egy búcsúlevelet is hátrahagyott, amiben leírta, hogy képtelen volt uralkodni a depresszióján és már régóta úgy érezte, hogy nincs egy barátja sem, és képtelen beilleszkedni. A fiú korábban több elvonókúrán is részt vett. Az Osmond testvérek a hetvenes években váltak ismertté és robbantak be a könnyűzene világába: a hat fiú mellé hamarosan csatlakozott Marie is, aki 1973-ban önálló slágerrel, a Paper Rosesszal robbant be a köztudatba.

Mike Tyson, egykori nehézsúlyú világbajnok még 2009-ben veszítette el négyéves kislányát, Exodust. A gyermekre a családi ház edzőtermében talált rá hétéves bátyja. A kislány egy erősítő géppel játszott, de a nyaka köré tekeredett zsinór miatt nem tudtak rajta segíteni. A kislányt azonnal kórházba szállították, és ugyan egy napig lélegeztetőgépek tartották életben, később belehalt sérüléseibe. Myke Tyson a baleset idején Las Vegasban volt, de a hír hallatára azonnal hazautazott. A kislány olyan súlyos oxigénhiányt szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét.