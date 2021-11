A menopauza Magyarországon átlagosan 51 éves korban következik be, a definíció szerint 1 éves vérzéskimaradást követően, de a tünetek akár évekkel előtte is megjelenhetnek. Ebben az időszakban számos folyamat zajlik a szervezetben, melyek befolyásolhatják az érintett nők életminőségét: a rendszertelenné váló menstruációs ciklusok mellé hőhullámok, idegesség, alvászavar, depresszió, vizelettartási panaszok és hüvelyszárazság társulhat, emellett a csontritkulás, szív- és érrendszeri betegségek kockázata is megnő, mely hosszú távon hat az életminőségre.

1. Tévhit, hogy a hormonterápia veszélyes

Az ösztrogénhiány tüneteinek enyhítésére létezik hormonpótló terápia, mely biztonságos, amennyiben a kezelés megkezdése előtt kizárjuk az ellenjavallatokat. Egy kutatás szerint a nők háromnegyede szenved a menopauza tüneteitől, mégsem kérnek kezelést, pedig az elérhető lenne számukra. A terápiát az utolsó menstruációs vérzéstől számítva 10 éven belül el kell kezdeni, kizárólag a 60 év alatti pácienseknél. A hormonpótlás segít a hőhullámok, a hangulatingadozás, az alvászavarok, a libidócsökkenés és a hüvelyszárazság megelőzésében, és nem jelent lényegesen nagyobb kockázatot, mint a fogamzásgátlás.

2. A menopauza nem feltétlenül jár nagy hízással

Tévhit, hogy a változókori hízás törvényszerű. A hormonháztartás megváltozása hatással van az anyagcsere folyamatokra, de általában az életkor, az életmód változása és nem pusztán a menopauza hat a testsúly növekedésére. Az életkorral csökken az izomtömeg, a mozgásszegény életmód és túlzott kalóriabevitel ilyenkorra érezteti hatását, de természetesen a perimenopauzás tünetek megléte – pl. hőhullámok, alvászavar – is ronthatja a helyzetet.

Az életmód nagyon sokat számít. Hízás esetén a korábbi étrend megváltoztatása és több sport beiktatása szükséges a változókorban. Érdemes olyan edzésformát választani, amely segít az izomtömeg megtartásában vagy akár a növelésében. Nagyon fontos a jó minőségű és elegendő alvás is az anyagcsere szempontjából. A hormonpótlás például az alvással kapcsolatos panaszokon is segíthet"

- nyugtat meg Dr. Baló Tímea, diabetológus, endokrinológus és belgyógyász.

3. Tévhit, hogy menopauzában csökkent libidóval kell élni

A változókor önmagában nem vezet törvényszerűen a szexuális vágy csökkenéséhez. A kísérő tünetek, mint a fáradtság, alváshiány, hőhullámok és rossz hangulat azonban gyakran rontják a szexuális vágyat. Ugyancsak csökkentheti a libidót a hüvelyszárazság és a vizelettartási panaszok. Sokan tapasztalnak kellemetlen tüneteket a szexuális együttlétek során, ezért tartózkodnak is tőle, pedig a hüvelyszárazság vény nélkül kapható termékekkel is kezelhető, a nők többsége azonban ezeket nem használja.

A tapasztalatok szerint a nők egy része nem számol be a hasonló jellegű problémákról az orvosának. Ez adódhat félelemből, szégyenérzetből, pedig körülbelül minden második nőt érintenek ezek a tünetek, de ami a legfontosabb: orvosolhatóak" – állítja a szakember.

4. Tévhit, hogy a menopauza környékén már nem lehet teherbe esni

Bár a termékenység csökken és a teherbeesés valószínűsége is az életkor előrehaladtával, azonban előfordulhatnak ilyenkor is normális ovulációs ciklusok. Védekezni tehát továbbra is szükséges a nem kívánt terhesség ellen, és mindenképpen megfontolandó a gyermekvállalás ebben a korban a jelentősen emelkedett anyai és magzati kockázatok miatt.

A perimenopauza időszaka csökkent valószínűséggel ugyan, de fogamzóképes állapotot jelent. Azt is tartsuk észben, hogy az óvszer például a szexuális úton terjedő betegségek ellen is védelmet nyújt, ez pedig a változókort követően is fontos. Rendkívül sok tévhit övezi a menopauzát, ezért, ha bármilyen kérdés felmerül bennünk, hiteles forrásból tájékozódjunk, kérdezzük kezelőorvosunkat, nőgyógyászunkat, akár fogamzásgátlásról, akár hormonpótlásról vagy a változókorral összefüggő betegségek megelőzéséről van szó"

- javasolja Dr. Baló Tímea.