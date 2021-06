Bár a köztudatban az él, hogy a hüvelyszárazság „csupán" a szexuális életet nehezíti meg, a valóság az, hogy a megfelelő nedvesedés hiánya a mindennapi életben is kellemetlen tüneteket okoz. Ilyen a hüvelyben és a hüvely környékén érezhető állandó égő, viszkető, gyakran feszülő érzés. Bár a hüvelyszárazság termékeny korban is előfordulhat, a leggyakrabban mégis a változókorban találkozunk vele. A tünetek lehetnek enyhék és markánsak, de mindenképpen foglalkozni kell velük, mert ha elhanyagoljuk a kezelésüket, az egyéb problémák kialakulásához vezethet.

Mikor beszélünk hüvelyszárazságról?

Hüvelyszárazság esetén a hüvely nem nedvesedik megfelelően, aminek több oka is lehet. Az intim szárazságot akár termékeny korban is kiválthatja hormonális változás, mint a terhesség, a szülés és a szoptatás, és a változókorban ugyancsak hormonális eredetű ez a panasz. A probléma megjelenése a kor előrehaladtával nő, előfordulási aránya a menopauzát követően 30-40 százalékos is lehet. Sokan ennél is többre saccolják, ugyanis ezzel a gonddal a nők nagy része nem fordul orvoshoz, és emiatt a statisztika sem lehet pontos. A téma ugyanis még mindig tabunak számít, pedig nem kellene hogy az legyen. Ahogyan a fogfájással fogorvoshoz, az ízületeink fájdalma miatt reumatológushoz megyünk, a hüvelyszárazság okozta panaszokkal a nőgyógyászt kéne bátran megkeresnünk.

A hüvelyszárazság kialakulásának okai

Amint már említettük, a hüvelyváladék kiválasztásában a szervezet hormonális egyensúlya kiemelt szerepet játszik. A hüvelyszárazság kialakulásának leggyakoribb oka az ösztrogénhormon szintjének csökkenése. Az ösztrogén hormonális úton szabályozza a hüvelyhám sejtjeinek megújulását, vérellátását, valamint a hüvelynyák termelését: ha ennek a szintje lecsökken, ezek a funkciók mind romlanak.

A hüvelyszárazság tehát kialakulhat ösztrogénhiány következtében, ami bekövetkezhet a természetes módon bekövetkező menopauza idején, de hirtelen jelentkezhet petefészek-eltávolítás után is (amikor a nő átmenet nélkül lép be a változókorba), valamint előfordul a teljes méheltávolítás után is. A női szervezet ugyanis ezekre a változásokra érzékenyen reagál. A hormonszint bármilyen okból való megváltozásán túl a panaszokat előidézhetik bizonyos gyógyszerek, terápiás eljárások, a sok stressz vagy a szexuális együttlét akár tudat alatti elutasítása is.

A hüvelyszárazság tünetei és következményei

A hüvelyszárazságot változatos panaszok kísérik, mint az égő, viszkető érzés a hüvelyben, a fájdalom vagy kellemetlen érzés közösüléskor, később pedig megnő a hüvelyi fertőzések, a sűrűbb vizelési inger és inkontinencia veszélye is. Ilyenkor a hüvelyszárazság okán kialakult hüvelyfertőzés kórokozói átjuthatnak a közeli húgycsőnyílásba, majd onnan tovább a húgyhólyagba, ahol megtapadva gyulladást, hólyaghurutot idézhetnek elő.

Jól látható tehát, hogy miközben a hüvelyszárazság fizikai panaszokat okoz, az elégtelen szexuális élet vagy annak teljes elutasítása miatt a párkapcsolat megromlásával vagy megszakadásával is fenyeget, így pszichés problémákat is előidézhet.

A hüvelyszárazság kezelése

A hüvelyszárazság enyhítésére többféle módszer bevethetünk, de ha még csak rövid ideje tapasztaljuk, nem feltétlenül szükséges hormont tartalmazó helyi vagy szájon át szedhető készítményekben gondolkoznunk. Ma már kaphatóak a patikákban olyan hormonmentes készítmények, amelyeknek egy része hialuronsavat és különböző gyógynövényeket tartalmaz, és ezek együttes erővel regenerálják és hidratálják a hüvelyhámot. Fontos azonban tudnunk, hogy ha problémánk van, mindenképpen forduljunk nőgyógyászhoz, aki pontos diagnózis ad arról, hogy valóban hüvelyszárazság áll-e a kellemetlen tüneteink hátterében, valamint személyre szabhatja a kezelést is.