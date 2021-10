Lady Gaga számos arcát megmutatta már, ugyanis nagyon sok stílusban és külsővel láthattuk az elmúlt években. Mostanában pedig már nemcsak énekesnőként, de színésznőként is bizonyít: például a Csillag születik című filmben, amely óriási siker lett. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a film betétdalával, a Shallow című számmal néhány igencsak rangos elismerést is magáénak tudhat: Oscar-díj, Golden Globe-, és két Grammy-díjat is nyert - írja a szeretlekmagyarország.hu.

A novemberben debütáló A Gucci-ház című filmje is hasonló sikereket tartogathat Lady Gaga számára. Az énekesnő alakítja az egyik főszereplőt, Patrizia Reggianit, Maurizio Gucci olasz divatdiktátor feleségét, aki 26 év börtönbüntetést kapott, miután kiderült, hogy ő ölette meg a Gucci divatmárka fejét.

A filmről megjelent egy előzetes is, amiben Lady Gaga göndör fekete hajjal és elegáns öltözékkel hódít.

Az énekesnő Instagram-oldalán egy plakátot is láthatunk, amelyen igazi olasz dívaként tündököl.

A Gucci-ház című filmet Ridley Scott rendezi, és Lady Gaga mellett olyan hírességek is helyet kaptak az alkotásban, mint Adam Driver (aki Maurizio Guccit alakítja), Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek és Jared Leto. A filmet november 25-én mutatják be a mozikban.