Péntek este elhunyt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Oszter Sándor. Felesége, Failoni Donatella a Facebookon közölte a szomorú hírt, és most a lánya, Alexandra is itt búcsúzott.

"Elment. Kiváló mesterem volt. 'Tanulj meg fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell! Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, mert minden-minden csak komédia!' Hálás vagyok Neki mindenért. Igazán tudott élni! Az Élet színskáláján mindent megmutatott. Tudom, ezután is mindig velem lesz..." - írta édesapja fotójához Oszter Alexandra.



A posztban arra is kérte a sajtó képviselőit, hogy ne keressék. A gyász hosszú folyamat, és egyébként sem hiszi, hogy szavaknak itt bármi helye lenne.

Oszter Sándor szeretette volna még az oltárhoz kísérni lányát, ám ez sajnos nem adatott meg neki. A színész azt kérte családjától, hogy a Börzsönyben, a vadászházánál temessék el.