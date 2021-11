Az indiai őslakosok vallása

Az indiai őslakosok vallása: ahány indián törzs, annyi vallás, főleg, ha az észak-amerikai indiánokról van szó. Már a legelső európai felfedezők is rengeteg kis csoportot górcső alá vettek, akik mind különböző vallást gyakoroltak. Abban mindenki megegyezett, hogy az adott csoport vallása szájhagyomány útján terjedt. A vallásosság kialakítása erősen kapcsolódott a közösség idősebb tagjaihoz. A vallások sokszínűségéhez az is hozzátartozik, hogy teológiai értelemben mindenféle kombináció megjelent. Voltak monoteisták, politeisták, a sámánkultúra is virágzásnak indult, de a panteizmus, a henoteizmus és az animizmus is megtalálható volt e bő kínálatban. Ha egységes képünk nincs is az őslakosok vallásáról, az tisztán látszik, hogy a spiritualitás mindig fontos szerepet töltött be az életünkben.

Dél-Amerika hitvilága

Latin-Amerikában az etnikai sokszínűség nagyon sokszor vallási sokszínűséggel is párosult. Mondhatjuk, hogy Brazília a világ legnépesebb római katolikus országa, és a kétszáz milliós lakosság nagy része ezt a hitet vallja; de nem ritka a szinkretizmus sem, azaz a kereszténység kombinálása más vallások elemeivel.

Afrobrazíliai vallás: a kandomblé

A kandomblé nevű vallás a joruba hitvilág egyes elemeit ötvözte a kereszténység elemeivel úgy, hogy az afrikai istenségeket (orixá) a katolikus szenteknek feleltették meg. A kandomblé egészen az 1970-es évekig be volt tiltva Brazíliában. Érdekesnek mondott vallásos mozgalom volt: a Tanácsadó (Conselheiro) néven ismert Antonio próféta (1830–1897) alapította közösség az 1890-es években működött Canudos városában; a brazil hadsereg 1897-ben teljesen kiiktatta, a szekta ugyanis istentelennek tartotta a köztársaságot. Ma nagyon sokan különféle újkeresztény, evangéliumi gyülekezeteknek a tagjai, amelyek közül a legsűrűbben követett az Universal egyház, amely több millió hívet számlál.

A kandomblé szinkretista, elsősorban afrobrazíliai vallás, amely Latin-Amerikában, azon belül is Brazíliában terjedt el. Az afrikai animizmust a latin-amerikai spiritualizmussal ötvözi, ehhez járulnak a kereszténység bizonyos elemei. A kandomblé papjai ismerik és használják a fekete és fehér mágiát, gyógyítanak, démonokat űznek, és képesek kapcsolatba lépni az ősök szellemeivel és az istenekkel.

Afrikai vallások

Ez esetben nem beszélhetünk egységes afrikai vallásról, hiszen számtalan hiedelem van, amelyben az afrikaiak hisznek. Nagy becsben tartják a mindenek felett álló legfőbb lényt, aki szoros kapcsolatban van az Éggel vagy a Nappal, háttérbe szorítja az összes természetfeletti társát: ő a teremtő, mindenható és örökkévaló Isten. A vallásnak kulcsfontosságú szerepe van a társadalmi és kozmikus erők megtartásában. Az afrikai kultúrában az átmeneti rítusok tartják fenn az állandóságot és a rendet (az emberi élet nagy átmeneteit jelölő szertartások). Nagy szerepet játszik vallásaikban a mágia és a boszorkányság. A szájhagyomány útján terjedő vallás is fontos, a mítoszvilág gazdag és színes tartalmával együtt. Hangsúlyos szerepet kap a környezet szent és olykor sérthetetlen jellege: a természet szinte valamennyi eleme rendelkezik vallásos tartalommal.

