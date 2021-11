Olaszországban hatalmas karriert futott be Osvárt Andi, de természetesen Hollywoodban is próbálkozott. Habár olyan nagy színészekkel játszott együtt, mint Heath Ledger, Brad Pitt vagy éppen Jeremy Irons, az igazi befutás elmaradt. Ennek okairól a 20 perc őszintén című műsorban számolt be.

"Magányos voltam és azt láttam, hogy egyik napról a másikra változik az emberek viszonya hozzám. Minden nap 10 000 új csinos lány száll le a repülőről Los Angelesben, és lehet, hogy az első évben még én voltam érdekes, de a másodikban már kevésbé... aztán láttam, hogy mit csinálnak valójában ezek a lányok, és nem akartam a sorsukra jutni" - idézi a Blikk Osvárt Andi szavait.