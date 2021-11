A népszerű műsorvezető néhány hétig pihenésre szorul, miután egy szerencsétlen balesetnek köszönhetően eltörte a lábát. Luca az Instagram-oldalán egy fotóval tudatta a rajongóival, hogy mi történt vele.

A képen jól látszik, hogy Stohl András lányának egy ideig lábrögzítőt kell viselnie, aminek köszönhetően nincsen ágyhoz kötve, de ettől függetlenül a gyógyulása érdekében sok pihenésre van szüksége.

A 2021-es év egyébként sem volt unalmas Luca számára, ugyanis nemrég ment férjhez, most jelentette be azt is, hogy otthagyta a TV2-t és a 168 órához igazolt. Stohl András nagylánya, Luca az Instagramon jelentette be a hírt, és azt is elárulta, hogy hamarosan a Szenzitív című műsort vezeti majd.