A szépséges énekesnő, Zsédenyi Adrienn nagyon ritkán beszél a magánéletéről, most azonban kivételt tett és élete nagy fordulópontjairól mesélt őszintén.

Zséda egészen fiatal korától kezdve tudta, hogy egyszer majd édesanya szeretne lenni, és amikor megérkezett a kisfia, az minden várakozását felülmúlta.

"Mindig is anyuka szerettem volna lenni, sőt, én úgy képzeltem, hogy több gyerekem lesz. Nem féltem attól, hogy mi lesz majd azután, hogy megszületik a fiam. És ő mindig is olyan gyerek volt, aki mellett lehetett dolgozni, nagyon jól működtünk együtt" - mesélte Zséda Liebhaber Juditnak, akinek többek között azt is elárulta, hogy manapság már teljesen másként tekint a férfi és a nő kapcsolatára, mint korábban.

"Sokáig azt hittem, a férfi a teremtő erő, és ahhoz jönnek a női energiák, de annyi olyan példát láttam, ahol a nő az, aki sokkal erősebb, és ő a teremtő. Annyi olyan működő, erős kapcsolatot láttam, ahol a férfi ehhez alkalmazkodva emeli a párját, hogy ezt ma már máshogy gondolom. Egyébként az az igazi, ha mindketten közösen emelik egymást, ami a kapcsolatban mindkét félnek jó. Én egyébként mindig olyan kapcsolatokban voltam mind a színpadon, mind a magánéletben, ahol jól kiegészítettük egymás energiáit a mellettem lévőkkel. Ha nem így van, változtatni kell"

– magyarázta az énekesnő.