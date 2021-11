Vitray Tamás podcastban jelentette be visszavonulását.

Ma ünnepli 89. születésnapját a Kossuth-díjas újságíró-riporter, Vitray Tamás. Ő a hazai televíziózás egyik legnagyobb, legmeghatározóbb alakja. Visszavonulását csütörtökön jelentette be egy Youtube-on látható podcast műsorban.

Vitray elárulta, hogy így, közel a kilencvenhez is tökéletes egészségnek örvend, de ehhez az is kell, hogy minden reggelt tornával indítson, továbbá sokat szobabiciklizik, és az is fontos számára, hogy megőrizze szellemi frissességét.

Bár harmadik válása óta egyedül él, elmondása szerint mégsem érzi magát magányosnak:

"Három naponta eljárok vásárolni, és bár eleinte hajdani tanítványaim, illetve a gyerekeim is felajánlották, hogy segítenek a mindennapi teendőkben, de nem tartok rá igényt, teljesen önellátó vagyok" - mondta el a műsorvezető.

Vitray a műsor végén bejelentette visszavonulását, úgy érzi, túlságosan idős ahhoz, hogy továbbra is rendszeresen szerepeljen:

"Ez a saját döntésem. Holnap elkezdem a kilencvenedik életévemet, nem kell többet szerelepelnem, hiszen nem versenyzek: ez nem távfutás vagy távúszás. Nem akarok híres aggastyán lenni, aki még kilencvenedik életévében is mutatkozik: minden nagyon jó, nagyon szép volt, de ennyi elég volt" - zárta az interjút Vitray Tamás.