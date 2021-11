Tinilányok tucatjai akadtak ki Nagy Réka és profi táncpartnere, Hegyes Berci múlt heti váratlan csókja miatt a Dancing with the Stars színpadán . Sokan kommenteltek, sőt, egyenesen féltékenyen nekirontottak a lánynak.

A versenyző pár most tiszta vizet öntött a pohárba.

„Ez a csók a show-nak a része volt. Mi egyáltalán nem gondoltuk, hogy felrobban majd tőle az internet. Úgy gondoltuk, hogy a karakterbe, amit megjelenítettem a parketten, abba abszolút belefér egy színpadi csók, és ezt azóta se gondoljuk másképp" – mondta el Réka.

„Rengeteg negatív üzenetet kapok kislányoktól. Amúgy is küzdök ezzel már a műsor eleje óta, de most még jobban megkapom, hogy elvettem tőlük Bercit. Nem is részletezném, mert azért vannak durva üzenetek. Próbálom jól kezelni, és úgy érzem, tudom is, de amit most kaptam, hát az egy kicsit sok volt. Igyekszem a helyén kezelni" – nyilatkozta a Ripostnak.

„Mi tényleg nem akartunk megsérteni senkit, és nem is sérthettünk volna, hiszen mindketten szinglik vagyunk" - szögezte le.

Réka és Berci Riszaviadal-adásbeli produkcióit itt meg is nézheted:

A Dancing with the Stars Emlékek éjszakűja témájú adásában Nagy Réka és táncpartnere az elengedés köré építették koreográfiájukat. A modell saját szerelmi csalódásából merített ihletet. Erről így mesélt.