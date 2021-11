Jakabos Zsuzsa nem csak az úszástudásával, hanem szépségével is rendszeresen felhívja magára a figyelmet. Azt már megszoktuk, hogy fürdőruhában láthatjuk tökéletes alakját, Zsuzsa azonban most egy egészen más stílusú fotót posztolt.

Jakabos Zsuzsának minden jól áll. S bár legszívesebben fürdőruhában csodáljuk őt, ahogy jobbnál jobb időket úszik az úszómedencében, most egy teljesen új oldalát is megmutatta a rajongóknak. Instagram-oldalára töltött fel egy fekete-fehér fotót a sportolónő, amin egy fekete nadrágban és egy fekete zakóban pózol. A kép mellé csupán ennyit írt: "Komolyan látszom".

A rajongók imádták Zsuzsa komoly oldalát is, rengeteg pozitív visszajelzést kapott, sőt, volt, aki egyenesen Meghan Markle-hoz hasonlította. Az úszónő nem tud hibázni, akár egy zsákot is magára húzhatna, abban is gyönyörű lenne.