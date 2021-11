A színésznő az otthonában fogadta a hozzá legközelebb állókat.

"Jó néhányan köszöntöttek, ez nagyon jólesett. A családom pár nappal később jött csak, mert nem éreztem túl jól magam, ezért csúsztattuk az ünneplést" – nyilatkozta a népszerű színésznő.

"Nagyon kedvesek voltak, mert hoztak ajándékot, méghozzá jó sokat. Kaptam könyveket, fotókat, apróságokat, szívmelengető volt, hogy gondoltak rám. Még egy kis sütemény is volt. Az én koromban már nincsenek nagy kívánságai, reményei az embernek, amikor elfújja a gyertyát. A férjem már nem lehet velem, pedig ez lenne a legnagyobb vágyam, így csak egészséget tudtam kérni, majd meglátjuk megadatik-e" – mondta a Csűrös Karola, aki két éve súlyos balesetet szenvedett, amikor az otthonában elesett és eltört a térde. Később trombózissal kezelték és még mindig nem épült fel teljesen.

"Még mindig jár hozzám rendszeresen gyógytornász, de sehogy sincs a lábam, egyszerűen nem javul, nem akar javulni. Pedig jó lenne, mert nagyon unom már, hogy állandóan a négy fal között vagyok. Igazság szerint már lemondtam arról, hogy valaha újra rendesen tudok járni. Jó volt kilépni az utcára, sétálni, vagy kimenni a férjem sírjához, de ez egyelőre nem reális elképzelés. Majd meglátjuk mit hoz a jövő" – tette hozzá Csűrös Karola, akinek szerencsére akad segítője.

"Van segítségem, meg állandóan nézem a híreket is, nem maradok le a világ eseményeiről. Most hogy jön a hideg, a tél, könnyebb nem azon keseregni, hogy a lakásom rabja vagyok. Ráadásul nemsokára kezdődik a kedvenc főzős műsorom is, az mindig jobb kedvre derít. Sajnos sokszor vagyok szomorú, de hát milyen is lennék? Elveszítettem életem szerelmét, Horváth Ádámot, nem tudok járni... Sok örömre nincs okom, persze erre mindig rácáfolnak a szeretteim, a barátaim, akik tartják benne a lelket" – mondta a színésznő.

Pásztor Erzsi és Csűrös Karola több évtizede már, hogy jó barátságot ápolnak egymással, így érthető, ha ő is aggódik barátnőjéért.



"Sokszor van, hogy Karola nem veszi fel a telefont. Ilyenkor megrémül az ember, pláne ha vissza se hívja. Megértem én, hogy nehéz neki, de mindig mondom, hogy én is egyedül élek, és így is lehet boldog az ember. Remélem, előbb vagy utóbb összekapja majd magát" - nyilatkozta a színésznő.