A színésznő férje, Horváth Ádám 2019-es halála óta nem találja a helyét a világban, és előfordulnak olyan időszakok, amikor szinte senkivel sem tartja a kapcsolatot.

"Előfordul, hogy engem hívnak fel azzal, mi van Karolával. Mondtam is neki, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy nem veszi fel a telefont. Ha nincs kedve beszélgetni, vagy nincs olyan passzban, akkor is fogadja a hívást, majd mondja azt, hogy most nem alkalmas. Néha nekem sem veszi fel, máskor meg hosszasan beszélünk, nosztalgiázunk, sírva nevetünk a régi dolgokon" - nyilatkozta a Blikknek Pásztor Erzsi.

A színésznő lelki nehézségeihez az is társul, hogy korábban eltörte a térdét, és hiába látogatja őt rendszeresen gyógytornász, az állapota csak lassan javul. Szinte alig hagyja el az otthonát, két éve szobafogságra van ítélve.

"Felajánlottam neki, hogy meglátogatom, de éreztem a hangján, hogy nincs elragadtatva az ötletemtől, ezért nem is erőltetem. Majd ha lesz kedve, szól. Néha tényleg nagyon kedvetlen, olyan, mint amikor depressziós az ember, de ez csak időszakos nála. Remélem, hamarosan teljesen felépül, aztán tudunk együtt programot szervezni. Én mindig megyek valamerre, a barátnőimmel sokat kirándulunk, szerintem ő is élvezne egy ilyen kiruccanást, biztos vagyok benne, hogy jót tenne a lelkének" – folytatta Pásztor Erzsi.