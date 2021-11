Vivit már több műsorban is láthatták a nézők, de most először kipróbálja magát színésznőként is egy sci-fi vígjátékban. A film jövőre kerül a mozikba.

A Zanox - Kockázatok és mellékhatások című film forgatása már el is kezdődött. Vivi Instagram-posztjában jelentette be a nagy hírt, és néhány forgatási képet is megosztott:

Vasvári Vivien folyamatosan elkápráztatja követőit szexibbnél szexibb fotóival. Nemrég dominaként pózolt a közösségi oldalán, nem sokkal korábban pedig a dekoltázsával robbantotta fel az internetet. "Micsoda ikrek!"- szóltak a hozzászólások.