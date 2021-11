Az egykori operett primadonna lassan öt évvel szeretett férje halála után sem képes könnyek nélkül beszélni róla.

"Azonnal sírni kezdek, ha Jóskáról van szó. Az a fájdalom, amit hiánya vésett a lelkembe, már sosem fog elmúlni. Az egykor közös otthonunk is úgy van berendezve, hogy bármit is csinálok, lássam őt és ő lásson engem. Ha csak a tévé előtt ülök, akkor is velem szemben van az esküvői képünk" – mesélte elcsukló hangon Torgyán Marika a Ripostnak.

A politkus özvegye gyakran kilátogat a temetőbe: nagyon vigyáz arra, hogy férje sírja méltó módon őrizze emlékét. A sírt már halottak napja előtt rendbe tette, most pedig fiával látogatja meg Jóska bácsit, közösen idézik majd fel a számtalan együtt megélt pillanatot.

"Jóska ötvennyolc éven át vigyázott rám, és szerintem ez a halálával sem változott. Itt a házban szinte mindenfelé érzem a jelenlétét és gyakran szólok is hozzá. Aztán végiggondolom, hogy mit válaszolna és olyankor szinte hallom is a hangját, amint azzal a rá jellemző tárgyilagos szeretettel magyaráz, ahogyan csak ő tudott."