Détár Enikő nem bánt meg semmit, sőt ma már hálás a fájó élményekért is, amikkel „megajándékozta" az élet. Pedig volt, hogy egyszerre nyomta a mélybe a rengeteg lelki teher – erről pedig a HOT! magazinban mesél.

„Jól emlékszem az utolsó nagy összeomlásomra. Szinte minden egy időben történt velem: elküldtek az RTL Klubtól, haldoklott az anyukám, majd a házasságom is felborult. Nem szégyellem: nem bírtam. De már egyre kevésbé révedek a múltba, inkább előre tekintek. Szerencsére Péter is, én is jó adag humorérzékkel rendelkezünk, nem egymás, hanem az élet elviseléséhez" – magyarázta a friss HOT!-ban Enikő.

A színésznő a lapban arról is beszámol, hogy mitől erősödött meg az évek során, és édesanyjára is emlékezik.



