Donatella és Szenthelyi Krisztián nem csak munkatársak, hanem barátok is. Két évvel ezelőtt ismerkedtek meg egy jótékonysági koncerten, most pedig egy közös projekten dolgoznak.

„Én idén átkerültem Szegedről a Zeneakadémiára, leültünk beszélgetni barátilag, és összebeszéltünk, hogy mi lenne, ha összeállnánk pár koncert erejéig" – mondta el a Mokkában Donatella.

„Donatella abszolút terhelhető, pont jövő hétfőn lesz az első közös, önálló estünk. Amikor arról beszéltünk, hogyan álljon össze a műsor, hihetetlenül sokat bevállalt" – fogalmazott Szenthelyi Krisztián.

A koncerten önállóan és duettben is énekelnek majd, ahol klasszikus művek is előkerülnek. Az idén 20. születésnapját betöltő Donatella számára most nagyon fontos a zene, ez előnyt élvez a modellkedéssel szemben, de szabadidejében azét még vállal fotózásokat. Az alap- és a mesterszakot is el szeretné végezni az egyetemen, de tanári diplomát is szeretne.