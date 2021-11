Az év ezen időszaka különösen misztikus hangulatot hordoz magában. Az Advent többeknek egy bizonyos leltározási formát is jelent, amikor számot adnak-vesznek az elmúlt egy évükről. Eseményekre, cselekedetekre, ígéretekre vonatkozóan ( restanciák, elmulasztott dolgok, elfáradt próbálkozások, melyek sehová sem vezetnek), és így tovább. Egyre inkább hallani tudatosabb körökben, hogy az elektronikai szemeteinktől sem árt megválnunk az év vége közeledtével, a postaládánkban felgyülemlett trollkodó kéretlen leveleket, illetve az érvényüket vesztett telefonszámokat illetőleg. Ugyanígy a romboló kapcsolatokat és az energiavámpírokat is kiboríthatjuk a szemeteinkkel együtt a kukába az idén.

A városokban és falvakban egyaránt egyre elterjedtebb a csoportos adventi találkozó a négy vasárnapon, ahol a jelképes koszorún közösen gyújtják meg a gyertyákat. Ilyenkor verseket szavalnak, történeteket olvasnak fel, énekelnek és nem ritka az összesereglettek körében az élőzenei aláfestés sem. A vidéki gyertyagyújtásnál előkerülnek a jófajta karácsonyi sütemények, - hókifli, mézes puszedli, mákos kalács - és nem maradhat el a házi pálinka sem. Az már egyszer biztos, hogy kellemesebb és meghittebb így átlépni a december reményekkel teli küszöbén.

Annak érdekében, hogy ne egyszerre szakadjon ránk a túl sok feladat, az időbeosztásunkkal is játszhatunk egy kicsit, miközben az idegeinket is pihentetjük. Vannak azok a karácsonyi sütik, amelyeket hetekkel előre is elkészíthetünk, sőt minél többet állnak, annál puhábbak, finomabbak lesznek. Akiknél kisgyermek van a családban, náluk külön élvezeti faktor, ha együtt sürög-forog anyu és apu a gyerkőcökkel a konyhában. Azzal is időt nyerhetünk, ha a család erősebb tagjai felhelyezik a kültéri-beltéri égősorokat, hogy valóban ne az utolsó napokban kelljen agyfrászt kapnunk.

De miért is kéne milliókat költeni a csili-vili, műanyag, ám kissé személytelen díszítő elemekre, amikor úton-útfélen hozzájuthatunk a természet adta kincsekhez, tobozokhoz, levelekhez, ágakhoz? Ne feledkezzünk meg a citrusokról sem, hiszen a radiátoron száradó narancs és citromkarikák azon felül, hogy ablakdíszként és a fenyőfán is igencsak dekoratívak, finom illatukkal kellemes atmoszférát termtenek az otthonokban.

A nagy készülődés közepette a testi-lelki harmonizálásra is jó, ha figyelünk. Egy lágy - akár karácsonyi hangulatú – dallam hallgatásával, édes-narancs, grépfrút, mandarin, szegfűszeg és kardamom illatokat párologtatva könnyen egyensúlyba hozhatjuk magunkat. Mentális vonalon is erősen ajánlott a töltődés, a ráhangolódás. A holisztikus orvoslásban a negatív gondolatokra hatékony gyógyírként ajánlják a fényterápiát, erdőfürdőt.

Minél többet sétálunk a természetben, erdőben és vízközelben, annál inkább elcsendesedünk, és szinte észrevétlenül feltöltődünk, miközben az egészségünkért is teszünk. A saját készítésű ajándékokkal pedig még mindig a legnagyobb örömöt okozhatjuk szeretteinknek, hiszen ezzel is időt és figyelmet szentelünk nekik; és ebből a két dologból van napjainkban a legkevesebb... Gondoljátok csak el, hogy baráti-családi társaságban, csillagánizs illatba burkolózva micsoda élmény lesz a készülődés, miközben a szívünk csordultig megtelik szeretettel. Mert adni jó!