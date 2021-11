A 23 éves Shawn Mendes és a 24 éves Camila Cabello szerda este az Instagramon jelentették be, hogy két év után elválnak útjaik.

Shawn Mendes és Camila Cabello már évek óta barátok voltak, amikor 2019 júliusában hivatalosan is elkezdtek randevúzni. A 23 éves Mendes és a 24 éves Cabello szerda este az Instagramon jelentette be, hogy szakítottak, de továbbra is jó barátok maradnak - írja a People.