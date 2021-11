Az Alicia új élete című vadiúj sorozatot a TV2 jövőre tűzte a műsorára. A népszerű színésznő a Dancing with the Stars szombat esti műsorában elárulta, hogy már ő maga is izgatottan várja, hogy mit szólnak majd hozzá a magyar rajongói.

A világhírű szappanoperasztár az elmúlt két hétben vendég zsűritagként erősítette a Dancing with the Stars ítészeinek csapatát.