L.L. Junior még novemberben tett közzé egy videót közösségi oldalán arról, hogy aznapi turnéjuk előtt még egy vidéki művelődési házba mentek, ahol egy fiatal, beteg rajongójának átadták az összegyűjtött adományt, és egy mini koncertet is adtak.

"A világ egyik legerősebb kislányánál, Mirjamnál jártunk, Nyirmadán. Sajnos egy betegség miatt amputálni kellett a lábát, és így kénytelen folytatatni az életet"

A felvételen jól látszik, hogy biztonsági őrök is voltak velük, L.L. Junior pedig a Blikknek beszélt arról, miért volt szükség a securitykre.

"Ezen az eseményen nem azért volt ott a testőröm, mert egy pillanatra is megfordult volna a fejünkben, hogy ott bármi gond lehet. Nem is értem, miért kellene szabadkoznom a több éve velem együtt dolgozó személyzetem miatt, egy aznapi, három koncertes turné előtti jótékonysági esemény miatt. Azonban aki az éjszakában dolgozik, pontosan tudja, hogy miért kell testőr. Amikor megérkezünk egy bulira, koncertre, nem tudjuk mire számíthatunk, mi vár ránk. Ezért is fontos, hogy legyen ott olyan személy, akinek a feladata megszervezni, hogyan jutunk be az autótól az öltözőig, onnan pedig a színpadra, majd ugyanezt visszafelé is, mert a tömegben haladni sem egyszerű. Emellett az ő feladatuk a dedikálás és a sokszor már ittas rajongókkal való fotózkodás leszervezése is– mondta a lapnak Junior, aki 25 jár koncertezni.

"Ez a munka egy kicsit zsákbamacska ebből a szempontból. Lehet, hogy kedves, cuki gyerekek köze érkezünk, vagy ittas kannibálok várnak ránk a nézőtéren, ezért jó ha ott van a security. Ez egy kemény éjszakai munka, amelyet 25 éve űzünk.Előadók körében gyakori, hogy egy komplett stáb kíséri a zenészt minden útra"

A zenésznek sofőrje is van, de úgy véli, nincs ebben semmi kivetnivaló. L.L. Junior elmesélte, hogy a biztonsági ember munkája nagyon fontos, ugyanis pályafutása alatt többször is veszélybe került.

"Nagyjából három olyan eset volt, amikor egy buliról ki kellett minket menekíteni. Tömegverekedés volt a nézőtéren, és a biztonságiak munkájának köszönhető, hogy épségben kijutottunk onnan" – idézte fel a kellemetlen emléket a zenész.