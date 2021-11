Nádai anikó nem tudott megbékélni az orrával ezért úgy döntött, kés alá fekszik. Most megmutatta követőinek, milyen lett a végeredmény.

Nádai Anikó a közösségi oldalán jelentette be, hogy hosszas gondolkodás után aláveti magát egy plasztikai műtétnek. "Hosszú évek, rengeteg utánajárás, véleménykikérés, tapasztalatok meghallgatása előzte meg a döntésem, hogy belevágok az orrplasztikába. (...) De kezdjük az elején. Ez az érzés gyerekkoromban kezdődött, történt egy kisebb baleset, akkor valószínűleg eltört az orrom, kezelve viszont nem volt, így vélhetően rosszul forrt össze. Aztán az évek alatt egyre jobban kezdett zavarni" - magyarázta akkor a döntése okát.

A műsorvezető a kórházból is sűrűn posztolt, most pedig arról is tett közzé fotót, milyen lett a műtét végeredménye. Nagyon úgy tűnik, hogy ő elégedett.