"Az utolsó kép... Hosszú évek, rengeteg utánajárás, véleménykikérés, tapasztalatok meghallgatása előzte meg a döntésem, hogy belevágok az orrplasztikába. (...) De kezdjük az elején. Ez az érzés gyerekkoromban kezdődött, történt egy kisebb baleset, akkor valószínűleg eltört az orrom, kezelve viszont nem volt, így vélhetően rosszul forrt össze. Aztán az évek alatt egyre jobban kezdett zavarni. Mostanra viszont olyan szinten hatalmasodott el rajtam, ivódott bele a mindennapjaimba, hogy nem szerettem volna tovább várni. Ehhez az érzéshez bizonyára a kedves kommentek is hozzájárultak... És pont emiatt gondolkoztam, hogy merjem-e vállalni, hogy őszintén elétek állok ezzel a témával... De úgy gondolom, ez is én vagyok... És megnyugtatásul, nem fogok túlzásba esni! ;) Szóval hiába mondja neked ilyenkor már bárki, hogy így vagy jó, ahogy vagy... nem voltam elégedett azzal, amit láttam. Persze vannak félelmeim. Nincs visszaút. Vajon tetszeni fog az új külső, amely a tükörben visszatekint majd rám? Ezzel is meg kell majd tanulni együtt élni. A következő pár napban megmutatom, mivel jár a műtét, az én tapasztalataimat, és próbálok segíteni azoknak, akik hasonló cipőben járnak" - írta az Instagramon Anikó, majd pár óra múlva a storyjában meg is mutatta, hogy néz ki a beavatkozás után.