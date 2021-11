Az egész világ tudott róla, hogy Károly herceg Kamillával csalja Diana hercegnét, azt azonban senki sem gyanította, hogy éppen Diana volt az, aki először félrelépett. Legalábbis Allan Peters, a hercegi pár személyzetének egy korábbi tagja ezt állítja - írja a Newsweek.

A közvélemény azt hiszi, hogy a walesi herceg a házassága során végig félrelépett, de ez határozottan nem így volt. Az első, aki félrelépett, Diana hercegnő volt. Károly azután ment vissza Mrs. Parker-Bowles-hoz, miután tudomást szerzett felesége Mannakee-vel való viszonyáról"

- nyilatkozta Allan Peters, akinek Diana bevallotta, hogy szerelmes lett testőrébe, Barry Mannakee-be.

Később a herceg kezdett érdeklődni, hogy a felesége miért viselkedik olyan furcsán. Kértem, ezt beszélje meg ő vele. Erre azt felelte, megpróbálta, de csak annyit tudott meg, hogy a felesége szomorú, mert a testőrét áthelyezik. Ezért Károly el akarta érni, hogy maradjon a férfi a pozíciójában. Én viszont közöltem vele, ha ez megtörténik, annak nem lesz jó vége. Ebből megértette, hogy Mannakee a felesége szeretője. Ezek után kezdte csak újra a románcát Camillával. Tehát nem ő volt először hűtlen"

- tette hozzá az egykori alkalmazott.

Barry Mannakee-t végül elbocsátották, majd 1987 -ben életét vesztette egy motorbalesetben, amely során az is felmerült, hogy halálát eltervezték és valójában nem is baleset volt. Diana a férfi halálát élete legnagyobb csapásaként jellemezte, és azt is mondta, hogy csak akkor volt boldog, ha Barry a közelben volt. A férfi után a hercegnőnek még hét szeretője volt élete során.

