November 11-étől játsszák a hazai mozik a Lady Diana életének sorsfordító néhány napját elmesélő mozifilmet, amit nem csak általános várakozás, de az eddigi bemutatói után általános rajongás is övez. Nem is tehettünk mást, mint hogy összegyűjtsünk egy nagy adag érdekességet a filmről!

1.Noha életrajzi filmként szokás emlegetni, de a Spencer nem Lady Diana egész életét, csupán néhány nap történetét meséli el. Méghozzá néhány karácsonyi nap történetét abból az időszakból, amikor Diana és Károly herceg házassága már rég zátonyra futott, az afférokról és válásról szóló pletykák dacára azonban királynő sandringhami kastélyában a szokásos békés családi ünnepekre készülődik mindenki. Ám ebben az évben a dolgok egészen máshogy alakulnak, és Diana élete sorsfordulóhoz érkezik.

2.A film rendezője, a chilei születésű, de már egy ideje Hollywoodban tevékenykedő Pablo Larraín a női sorstörténetek igazi specialistájának számít. Ő rendezte a Kennedy elnök özvegyéről készült Jackie-t Natalie Portman-nel a címszerepben, a Lisey története című sorozatot Julianne Moore-ral, és még a hazájában az Ema című filmet, egy örökbefogadás tragikus történetét női szemszögből elmesélve.

3.Nem ez az első mozifilm Lady Dianával a középpontban. Már 2013-ban is készült egy alkotás Diana címmel; Naomi Watts főszereplésével a hercegnő életének utolsó két évéről szólt, azonban erős bukásnak bizonyult mind a kritikákat, mind a bevételeit tekintve. Érdekesség, hogy se az említett filmben Dianát játszó Naomi Watts, sem az őt most megszemélyesítő Kristen Stewart nem angol: előbbi ausztrál, utóbbi amerikai.

4.Részben emiatt számos kritika érte a Spencert a kezdetek óta azért, mert az Alkonyat-filmekből ismert Kristen Stewart alakítja benne a hercegnőt. De az első kritikák szerint Stewart nemcsak remek, de egyenesen Oscar-esélyes teljesítményt nyújt a filmben.

5.Kristen Stewart egy interjújában elmesélte, hogy többek között A Korona című sorozatot is megnézte a szerepre való felkészülése részeként.

6.A színésznő 165 centiméter magas, míg Lady Diana ennél sokkal nyúlánkabb, 178 centiméteres volt.

7.A film forgatása 2021 január 28-án kezdődött és 2021 április 27-én ért véget.

8.Annak ellenére, hogy a Spencer története szinte végig egy angliai kastélyban játszódik, a film forgatásának nagy része Németországban, a kastélyból kialakított luxushotel Schlosshotel Kronbergben zajlott. Az angliai felvételek csak az összes forgatási nap körülbelül egyharmadát tették ki.

9.Az a jelenet, amiben Diana gyertyafénynél játszik a gyerekeivel, szinte teljesen a színészek improvizációján alapul, szándékosan.

10.Az öltöztető Maggie és a séf Darren McGrady figurája is valós személyeken alapul. Utóbbinak a valóságban is ez a neve, és a YouTube-on is el lehet csípni a főzőműsorait. Előbbi viszont szeretett volna inkább inkognitóban maradni, így az ő nevét megváltoztatták.

11.A film zenéjét a Radiohead együttes gitárosaként és billentyűseként is ismert Jonny Greenwood szerezte, aki az utóbbi években már olyan alkotások komponistájaként működött közre, mint a Vérző olaj vagy a Fantomszál.

12.A Spencer világpremierje szeptember elején a Velencei Filmfesztiválon zajlott, óriási sikerrel. A filmet november 11-től vetítik a hazai mozik.