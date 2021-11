Irigylésre méltóan összetartó a Schobert család, a két idősebb gyermekük, Lara és Norbika pedig nagyon jó testvérek. A fiatalok a Palikék Világa by Manna csatornán, a Futtában című műsorban avatták be magánéletük részleteibe Palik Lászlót.

Norbi és Lara szüleikhez és egymáshoz fűződő viszonyukról is meséltek Paliknak. Azt is elárulták, hogy nem mindig voltak jó testvérek, régebben sokat civakodtak, egy ideje azonban nagyon jó a viszonyuk, és mindenben számíthatnak a másikra.

„Most kénytelenek vagyunk jóban lenni, mert a legjobb barátnőm a barátnője..." – kezdte viccesen Lara, aki azt is elárulta, ő ismertette össze Norbikát a szerelmével. „Én hoztam őket össze... Arra gondoltam, hogy ismerem mindkettőt, mindkettő tökéletes, hát akkor hozzuk össze őket. Sokáig nem érződött, hogy együtt vannak, most kezdett ez nekem leesni. Nyilván ugyanolyan a kapcsolatunk a legjobb barátnőmmel, de azért fel kell tudnom azt is fogni, hogy ők vannak ketten is, és akkor nekem odébb kell, hogy vonuljak. De nincsen vele gond, mert már érettebb vagyok, és a helyén tudom ezt kezelni" – mesélte Lara, akinek saját magánélete sajnos nem alakult olyan jól, mint öccsének.

„Most szakítottunk a barátommal, két éves kapcsolat után, az egy kicsit megviselt, eléggé el is hagytam magam ebben a hónapban. Most valamennyire kezdek már visszatérni, és helyrerakni az agyamat, hogy ez ilyen. Ami nem öl meg az megerősít. Azzal, hogy magamat sajnáltatom, és nem tanulok, nem lesz meg az érettségi. Anyáékkal pont ezért voltak vitáim, mert azt mondták, hogy egy fiú miatt nem éri meg sírni. Nyilván ezt kívülről könnyű mondani, de ez nem mehet rá a tanulmányaimra, meg az egész életemre" – árulta el Lara, aki hozzátette, hogy öccse, Norbika mindenben támogatja.

A Schobert gyerekek arról is meséltek, miként élték meg azt, hogy ismert emberek gyerekeiként nőttek fel, és hogyan dolgozták fel a családot sújtó tragédiákat.